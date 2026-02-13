三菱マテリアルが５連騰し連日の昨年来高値更新となっている。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆５９００億円から１兆７６００億円（前期比１０．３％減）へ、営業利益を１５０億円から４７０億円（同２６．６％増）へ上方修正し減益予想から一転して営業増益予想としたことが好感されている。 為替の円安基調や金属価格の上昇を踏まえて第４四半期の前提条件を見直したことに加えて、