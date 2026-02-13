ハートがたっぷりのおでん峯鳥子の「季節を味わう､夫婦の台所」を最初から読む梅干し作りに、干し柿作り。季節ごとに夫婦で台所仕事を楽しむ様子を、やさしいタッチで綴る漫画家の峯鳥子さん。峯さんの夫は、幼少期から家の台所仕事を手伝ってきて、包丁さばきもうまく料理が得意。そんな夫といっしょに暮らしていくうち、その影響を受けて峯さん自身も少しずつ「季節の台所仕事」を覚えて、楽しめるようになっていったのだとか。