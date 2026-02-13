オクラホマシティ・サンダー vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年2月13日（金）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 93 - 110 ミルウォーキー・バックス NBAのオクラホマシティ・サンダー対ミルウォーキー・バックスがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーター