山形県内のインフルエンザの１定点医療機関あたりの患者数は３週連続で増加し注意報レベルとなっていて、患者数は１０００人を越えました。 【写真を見る】【インフルエンザ】県内の患者数は1000人以上に患者の9割がB型（山形） インフルエンザ患者の９割がＢ型となっているのが特徴です。 県衛生研究所によりますと、今月２日から８日までの１週間で、県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、１１