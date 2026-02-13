乃木坂46のニューアルバム『My respect』（1月14日発売）のリード曲「My respect」が起用されたSo-net（ソネット）の新TVCMが、2月15日から放映される。 ■第2弾キャンペーンも実施！ 起用メンバーは3月12日に発表 また、So-netが2026年にサービス開始30周年を迎えたことを記念して、乃木坂46×So-net 第2弾となるキャンペーンを実施。今回のキャンペーンに起用されるメンバー