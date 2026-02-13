早稲田学習研究会 [東証Ｓ] が2月13日昼(12:20)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.9％減の10.7億円となり、通期計画の14.7億円に対する進捗率は73.3％となった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比0.9％減の6.5億円となり、売上営業利益率は前年同期の32.8％→32.2％に低下した。 ※26年5月期(14ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期