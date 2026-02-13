マブチモーター [東証Ｐ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比8.1％増の350億円に伸びたが、26年12月期は前期比16.8％減の292億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を78円→106円(前の期は76円)に増額し、今期は56円とし、12月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は5.7％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年