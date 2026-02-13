フィデアホールディングス [東証Ｐ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の38.7億円に伸び、通期計画の48億円に対する進捗率は80.7％に達したものの、5年平均の90.9％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.8％増の9.2億円に拡大する計算になる。