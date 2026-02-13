ダイキアクシス [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比14.0％増の13億円になり、26年12月期も前期比3.8％増の13.5億円に伸びを見込み、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比50.5％増の5.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→4.0％に改善した。 株探ニュ