Ｈｉクラテス [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.0％増の2億円となった。 併せて、10-3月期(上期)の同利益を従来予想の3.4億円→4.1億円(前年同期は4.1億円)に20.1％上方修正し、一転して0.7％増益見通しとなった。 なお、通期の同利益を従来予想の6.6億円(前期は6.5億円)を据え置いた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は