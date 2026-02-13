日本アジア投資 [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は5.5億円の赤字(前年同期は2.9億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2.9億円の赤字(前年同期は2.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の11.8％→-53.4％に急悪化した。 株探ニュース