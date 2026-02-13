全保連 [東証Ｓ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.3％増の25.1億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の26.6億円→30億円(前期は25.3億円)に12.7％上方修正し、増益率が4.9％増→18.2％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。ただ、通期の最終利益は従来予想の18.2億円→16.4億円(前期は16.2億円)に10.3％下方修正し、