宮崎銀行 [東証Ｐ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.3％増の146億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の182億円→197億円(前期は139億円)に8.2％上方修正し、増益率が30.5％増→41.2％増に拡大し、従来の10期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常