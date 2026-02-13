本日2月13日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル！風間俊介は今年も飛行機に乗りまくる“航空ステータス修行の旅”へ！修行旅・史上最長距離を飛んで向かうのは、世界中のおいしいものが集まるグルメ空港 トルコ・イスタンブール空港。さらに、羽田空港のラウンジグルメも食べまくる！今回は水卜麻美アナウンサーも助っ人参戦し最多品数の更新を目指す。伝説の家政婦志麻さんの新居改装プロジ