熊本地域で地下水の保全活動に取り組む企業に12日、地下水保全顕彰制度に基づく認定書が交付されました。 地下水保全顕彰制度は公益財団法人くまもと地下水財団が2013年度から行っているもので、ゴールド、シルバー、ブロンズの3つのランクがあります。今年度認定を受けたのは、ゴールド2社、シルバー2社のあわせて4社で、財団の理事長を務める大西一史熊本市長から認定書が渡されました。 4社のう