電通グループは１３日、五十嵐博社長（６５）の後任に中核事業会社「電通」の佐野傑社長（５５）が昇格する人事を発表した。３月２７日付。海外事業の不振が続く中、体制を刷新して立て直しを図る。中核事業会社の電通の社長には４月１日付で、同社の松本千里副社長（５９）が昇格する。