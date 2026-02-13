中道改革連合の代表選挙が13日午後に行われ、いずれも立憲民主党出身で、階猛氏と小川淳也氏の一騎打ちとなります。国会記者会館からフジテレビ政治部・鈴木杏実記者が中継でお伝えします。党内最大勢力となった公明党出身議員の票が結果を左右するとの指摘もある中、公明側は「2人とも関わりが浅いから」などと未だ投票先に悩む声も聞かれます。階氏と小川氏は代表選を前に揃って記者団の取材に応じ、あらためて意気込みを語りま