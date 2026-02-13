レオナルド・ディカプリオが、フランク・シナトラの伝記映画を含む、今後出演するマーティン・スコセッシ監督作品について最新情報を明かした。米カリフォルニア州で今週行われたサンタバーバラ映画祭のハモンド・シネマ・ヴァンガード賞授賞式での記者会見でディカプリオは、伝説的歌手シナトラの人生を描く作品について、「まだ進行中」だとし、映画化権の取得に担当者が引き続き尽力していることを示した。シナトラは１９