ジャンプ女子ラージヒル公式練習、伊藤有希が138メートルミラノ・コルティナ五輪は12日（日本時間13日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ラージヒルの公式練習を行った。日本の伊藤有希（土屋ホーム）が叩き出した異次元の飛距離に、ファンから期待の声が高まっている。3本設定された公式練習の1回目、伊藤は138メートルの大ジャンプでこの回の最長不倒を記録した。2位で118.5メートルを飛んだニカ・プレブツ（スロベニア）