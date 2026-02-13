5月15日より3章構成で順次公開される「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』より、第二小隊のメンバーを演じるキャスト5名とキャラクタービジュアルが解禁された。【写真】『機動警察パトレイバー EZY』十和と桔平を取り巻く個性豊かな第二小隊メンバー本作は、2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」