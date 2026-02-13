Mega Shinnosukeが、ツアー＜ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」＞を2月8日の東京・Zepp DiverCity公演にてファイナルを迎えた。本記事では、そんなファイナル公演の模様をお届けしていく。I ♡ ROCK。全部ラブソングなんだよこれ。それは単に恋情という意味ではなくて（もちろんそれもあると思うけど）、Mega Shinnosukeは恋を通して自身の波打つ内面を歌っている。生への衝動を、倦怠を、感動を、憂鬱を、興奮を、そして音