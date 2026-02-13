キリアン・マーフィーが主演する映画『決断するとき』より、予告編、新場面写真6点が解禁された。併せて、特典付きムビチケカードの発売も発表された。【動画】社会の闇を知ったその日から、男の人生は動き出す―映画『決断するとき』予告編原作は、クレア・キーガン原作のベストセラー小説『ほんのささやかなこと』。『オッペンハイマー』で第96回アカデミー賞主演男優賞に輝いたキリアン・マーフィーが原作に深くほれ込み、