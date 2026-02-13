Nothing’s Carved In Stoneが、3月4日に発売する約4年ぶりの新作アルバム『Fire Inside Us』より、「Find the Color」を本日先行配信した。本楽曲は、喪失と再生のプロセスを鮮やかに描き出した、叙情的なロックアンセムだという。また、『Fire Inside Us』をApple Music、Spotify、Amazon Musicにて、本日2月13日から3月3日23時59分の期間内にPre-add／Pre-saveすると、アーティスト写真のアザーカットを使用した壁紙がもらえる