澄田綾乃が、2月9日（月）発売のアイドル誌「BOMB」3月号に登場した。 令和のセクシーアイコン、澄田綾乃が再びボムで衝撃のグラビアを披露。暗闇で、バスルームで、ベッドの上で、縦横無尽に究極のセクシーを展開。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。 澄田綾乃 澄田綾乃 通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子 ボム3月号の表紙を飾るのは、16枚目シングル「クリフハンガー」を発売、「7回目のひな誕祭」開催