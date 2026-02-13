◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝２月１３日、美浦トレセンこの舞台で新馬戦を快勝したモートンアイランド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父モーリス）は、レイチェル・キング騎手とのコンビで重賞初挑戦Ｖに挑む。レース前日は角馬場からダートへ。テンション面を考慮して、馬が少ない時間帯に調整を終えた。手塚久調教師は「テンションは気にしているけど、ピリピリ度が増してい