【モデルプレス＝2026/02/13】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元NMB「安定の爆毛娘」従姉妹のお下がり着用ショット◆吉田朱里、娘の近況を報告吉田は「安定の爆毛娘 なんか伸びた？」と投稿。ピンクのロンパースと白のパンツ姿で寝転ぶ娘の写真を公開した。「ケツクマ 従姉妹のお下がり」「まだちょっと足が大きいね」と綴り、ベビー服