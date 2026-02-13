The Novembersが5月より全国ツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞を開催することが発表となった。同ツアーは5月22日の札幌公演を皮切りに6月10日の福岡公演まで、全6都市のライブハウスを巡るもの。6月4日の東京公演はThe Novembersにとって初のZepp DiverCityワンマンとして開催される。チケットのオフィシャル先行予約受付は2月13日12:00から2月22日23:59まで。以下に、＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞に関する小林祐