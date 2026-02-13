ミラノ・コルティナ五輪は１３日、第８日の競技が行われる。フィギュアスケート男子フリーに前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場する。１０日のショートプログラム（ＳＰ）は１０８・６７点の２位で、トップのイリア・マリニン（米国）とは５・０９点差。日本初の２大会連続、ダブルメダルがかかる今大会。３大会連続のダブル表彰台に挑む日本男子を、新エースとしてけん引する。ミスのない演技で世界