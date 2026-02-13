山内惠介が、映像・ライブアルバム『デビュー25周年記念山内惠介コンサートツアー2025 〜いくつもの断崖（きりぎり）を越えて〜』を3月18日に発売することを発表した。本作は、デビュー25周年を記念して2025年に開催された五大都市コンサートツアーの最終日、東京国際フォーラムAで行われた公演の模様を収録した作品。デビュー曲「霧情」、「北の断崖」、「紅の蝶」「流転の波止場」「風蓮湖」「釧路空港」「つばめ返し」「恋す