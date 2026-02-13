TREASUREが、2025年10月25日からスタートした自身3度目となる＜JAPAN TOUR『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』＞が、2月10日・11日に京セラドーム大阪にてファイナルを迎えた。本公演では1日約45,000人を動員し、ツアー総動員数は30万人を突破。圧倒的なパフォーマンスで、TREASUREが“ライブ型アーティスト”であることを改めて印象づけるファイナル公演となった。オープニングで「MMM」のイントロが流れ、メンバーが