阪神は１３日、坂本誠志郎捕手が子どもの治療に付き添う家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」に対して、保存食を寄贈したことを発表した。レトルトカレーを神戸ハウス、おおさか健都ハウスにそれぞれ２００食分贈った。坂本は「昨年に続き、甲子園カレーを寄贈させていただきました。球場グルメとして多くの方に親しまれている存在であり、長期保存ができて調理も簡単なことから、こうした形で活用していた