ヤンキースからＦＡになっていたポール・ゴールドシュミット内野手（３８）が、ヤ軍と１年契約を再び結んで正式に残留した。１２日（日本時間１３日）に複数の米メディアが報じた。年俸４００万ドル（約６億７０００万円）の１年契約で、４００打席以上５０打席ごとに５０万ドルのインセンティブがつく。ゴールドシュミットはダイヤモンドバックス時代の１３年に本塁打と打点の２冠王。ヤンキース加入初年度となった昨季はわ