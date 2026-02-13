中道改革連合の代表選挙が午後に行われ、いずれも立憲民主党出身で階猛氏と小川淳也氏の一騎打ちとなる。党内最大勢力となった公明党出身議員の票が結果を左右するとの指摘もあるなか、公明側は「2人とも関わりが浅いから」などと未だ投票先に悩む声が聞かれる。階氏と小川氏は、代表選を前に揃って記者団の取材に応じ、改めて意気込みを語った。中道・階猛氏：なるべく具体的に、任期の1年間に私がこれをやるんだということをお示