学生時代、クラスメイトとお弁当を見せ合いながら笑い合う時間は、学校生活の醍醐味のひとつだ。しかしお弁当の中身を「見られたくない」と思っている人も少なくない。けえこさんがInstagramに投稿した作品『お弁当を隠してた子』は、中学時代の友達とのお弁当の思い出を描いている。 【漫画】「お弁当を隠してた子」を読む 中学生の頃、作者にはいつも一緒にお弁当を食べる友達がいた。その子はお弁当を食べる際にいつも中身を