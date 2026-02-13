アメリカのトランプ政権は、温室効果ガスの排出が健康に悪影響を及ぼすとした科学的知見を撤回すると発表しました。これにより、自動車の排出規制も廃止されます。トランプ大統領は12日、オバマ政権時代の2009年に自動車やトラックなどからの温室効果ガスの排出が人体に悪影響を及ぼすと科学的に判断した「危険性認定」を撤回すると明らかにしました。トランプ大統領：オバマ政権時代の破滅的な政策で、アメリカの自動車産業に損害