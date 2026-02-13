須藤直輝の新天地はオーストラリアに決定ナショナル・プレミアリーグ・ビクトリア（オーストラリア2部相当）のプレストン・ライオンズFCは2月12日、元J1鹿島アントラーズMF須藤直輝の加入を発表した。須藤の進路決定に「こちらまでうれしい！」とファンは祝福している。昌平高（埼玉）で背番号10を背負った23歳の須藤は、ずば抜けたドリブルセンスとチャンスメイク能力を武器に高校サッカーで輝きを放った。高校卒業後の2021年