PAW Gold 10th Anniversary Edition トップウィングは、Lotooブランドより、PAW Gold登場10周年を記念したポータブルオーディオプレーヤー「PAW Gold 10th Anniversary Edition」を、2月20日より世界800台限定で販売する。価格は297,000円。 工業デザイナーとジュエリーデザイナーのコラボレーションによる加工が施された特別モデル。高級宝飾技法と精密な彫刻を用いて制