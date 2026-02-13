牧之原市の相良梅園では梅の花が見ごろを迎えています。牧之原市片浜の相良梅園では、およそ1・5ヘクタールに20品種、700本の梅が植えられています。2026年は開花が早めということで、日当たりの良いところは、すでに満開に近い状態になっています。相良梅園では場産品の販売も行われ3月上旬まで開かれています。