日本政府が九州・長崎県付近の排他的経済水域（EEZ）で中国漁船を拿捕し、船長を逮捕したと、共同通信・NHKなどが13日、報じた。日本水産庁は、前日に長崎県五島市の女島灯台から南西約165キロ離れたEEZ内で漁業を行っていた中国漁船が停止命令に従わずに逃げた疑いで摘発されたと発表した。水産庁はその船を押さえ、40代の中国人船長を逮捕した。共同通信は、今回の措置は水産庁が2022年以降に中国漁船を拘束した初の事例で、外国