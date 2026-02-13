11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！本日は記念すべき100回目！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！なんと、この『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』なのですが、今日で100回目となりました！！！ありがとうございます！！！！毎週、いろんなディズニ