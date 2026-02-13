７日、広西チワン族自治区東興市にある東興口岸（通関地）から中国へ入境した人々。（東興＝新華社記者／陸波岸）【新華社北京2月13日】中国国家移民管理局は12日、今年の春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、全国の口岸（通関地））における出入境者数が1日平均205万人を超え、前年の春節連休の1日平均比で14.1％増となる見通しを示した。ビザ免除措置や消費促進策の拡充を背景に、訪中外国人と海外旅行者がともに増加す