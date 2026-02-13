高市人気はすごかった。自民党単独で３分の２以上の316議席を獲った。これで高市総理は国民の信任を受けたのだから、長年の我が国の政策課題に積極的に取り組むことができる。 なぜ高市総理は人気があるのか。それは責任ある積極財政を主張し、国民生活の豊かさを取り戻してくれそうだという期待感がある。もう一つは先般の存立危機事態発言に対する中国の執拗（しつよう）な攻撃に一歩も引かずに毅然としていることである。日本