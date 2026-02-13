広島は、沖縄2次キャンプ開始を翌日に控えて休日を迎えた13日、休日返上で体を動かそうとする選手たちが沖縄市のコザしんきんスタジアムを訪れた。午前10時20分、一番乗りで姿を現した秋山翔吾外野手（37）は、宿舎から約40分間かけて徒歩で球場へ。屋内練習場ではストレッチやメディシンボールを使うなど約50分間、体を動かした。日南1次キャンプでも休日返上で体を動かしていた中、「部屋でストレッチしても同じことだけど