新日本プロレスは１２日、毎春恒例のシングルトーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」（３月４日開幕）のエントリー選手と組み合わせを発表した。１月４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを果たした東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が初出場し、開幕戦となる３月４日の後楽園ホール大会で極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）のドン・ファレ（４３）と激突する。ウルフは１１日の大