タレント上沼恵美子（70）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。パーソナリティーの今田耕司（59）と、M-1グランプリ審査員時代に巻き込まれた“暴言騒動”について語った。上沼は今田を「背も高いし、男前だし、顔小っちゃいしね。スマート、かっこいい、あか抜けてる、シュッとしてる」と称賛。「M-1（グランプリ）の司会も彼しかできない。私はそう思ってるねん。何度も行かせても