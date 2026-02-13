松嶋菜々子主演のテレビ朝日ドラマ「おコメの女国税局資料調査課・雑国室」第６話が１２日に放送された。冒頭、ザッコクがガサ入れ。幼稚園児の描いた絵など価値のない偽物を「アートです！」と高額で売って、マネーロンダリングに加担していた業者が登場。国税局ＯＢ箱山哲郎（浅野和之）の手下の悪党で、オールバックの怪しい男・玉置美徳を演じていたのは平成ノブシコブシ・徳井健太だった。演技派俳優のような雰囲気が