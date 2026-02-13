ニチレイフーズは今春、米飯類や冷凍麺のラインアップを拡充する。家庭用では、フライパン調理を前提とした「おうち炒め炒飯」（3月1日発売、600g）を投入。好みの具材を足して楽しめるよう味付けは控えめにしつつ、香味油やラードなど家庭では再現しにくい本格的な風味にこだわった。このほど行われた試食会では、家庭用コンロ（IHヒーター）でフライパン調理を実演。独自の三段炒め製法により、米一粒一粒にコーティングを施