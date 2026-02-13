ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボードハーフパイプで冨田せな選手と工藤璃星選手が決勝に臨みましたが、メダルには届きませんでした。未明に行われた女子の決勝。妙高市出身の冨田せな選手は2本目、ミスなく滑り切りますが得点は伸びず、自身3度目のオリンピックは9位に終わりました。一方、新潟市の通信制高校で学ぶ工藤璃星選手は、2本目に81.75をマーク。初めての大舞台で5位入賞を果たしまし