江崎グリコと鴻池運輸（大阪市）は、乳業業界として初めて冷蔵機能を備えた燃料電池トラック（FCEV）を共同で導入し、1月20日から運用を開始した。岐阜工場で製造した学校給食用牛乳を地元の小学校に届けるもので、従来のディーゼルトラックに比べ年間約29・9トンのCO2排出削減を見込む。FCEVは水素と酸素の化学反応で電気を生み出す車両で、走行中の排出は水のみ。静音性や低振動の特性から学校周辺での運行にも適している。