ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ホノルル線を夏休み期間に毎日運航する。当初の計画では火・木・日曜の週3往復を予定していたものの、7月20日から8月16日まで、1日1往復に増便する。機材はボーイング787-8型機を使用する。夏スケジュール期間中はゴールデンウィーク期間にも1日1往復を運航する。10月24日までの航空券の販売をすでに開始している。■ダイヤZG2東京/成田（19：10）〜ホノルル（07：50）／月・水・金・土（7月20日〜8